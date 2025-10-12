صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہر انور بیگ سیال کے اعزاز میں الوداعی تقریب

  • فیصل آباد
کمالیہ(نمائندہ دنیا )مہر انور بیگ سیال کے اعزاز میں نجی ہوٹل میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ آفیسر انفراسٹرکچر ایم مختار، ڈسٹرکٹ آفیسر ریگولیشن و چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کمالیہ علی رضا، ڈسٹرکٹ آفیسر فنانس عبد الرؤف ، ڈسٹرکٹ آفیسر پلاننگ شعیب شیخ سمیت ڈسٹرکٹ کونسل کے افسروں اور ملازمین نے شرکت کی۔

 شرکا نے مہر انور بیگ سیال کو تحائف پیش کیے اورتقریب سے خطاب کرتے کہا کہ مہر انور بیگ سیال نے بطور چیف آفیسر ڈسٹرکٹ کونسل ٹوبہ ٹیک سنگھ گزشتہ چار سال میں ضلع کی تعمیر و ترقی کے لیے قابل ذکر اقدامات کیے ۔ مہر انور بیگ سیال نے خطاب میں کہا کہ انکے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ انہیں ڈسٹرکٹ کونسل ٹوبہ ٹیک سنگھ میں چار سال تک خدمات انجام دینے کا موقع ملا۔

 

