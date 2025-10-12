صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محلہ فیض کالونی کی گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ،تعمیرکامطالبہ

  • فیصل آباد
محلہ فیض کالونی کی گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ،تعمیرکامطالبہ

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )محلہ فیض کالونی کی گلیاں عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں ،جگہ جگہ کھڈے پڑنے سے آمد و رفت میں مشکلات کے ساتھ ساتھ حادثات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔

گیس پائپ لائن ڈالنے کے دوران گلیاں اکھاڑی گئیں لیکن ٹھیکیدار نے کام کے بعد انہیں بحال نہیں کی۔اسی طرح ڈپٹی کمشنر کمپلیکس سے ملحقہ سڑک بھی شدید خستہ حالی کا شکار ہے ،10 سال سے یہاں ترقیاتی یا بحالی کا کام نہیں ہوا۔اہلِ علاقہ نے ڈپٹی کمشنر اور میونسپل کمیٹی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فیض کالونی کی سڑکیں فوری تعمیر کی جائیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

آگ نمرود کے سامنے سنتِ ابراہیمی کا کردار ادا کیا، پیر مظہر سعید

جمعیت اہلحدیث کا سعودی کاروباری وفدکی آمد کا خیرمقدم

پولیس شہریوں کیلئے مشکلات نہیں، آسانیاں پیدا کرے ایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد

حفاظتی تدابیر پر عمل بجلی حادثات سے تحفظ کی ضمانت، چیف ایگزیکٹو آئیسکو

وفاقی سیکرٹری سائنس و ٹیکنالوجی کا پی این اے سی کا دورہ

سینئر قانون دان عدیل حیدر ایڈووکیٹ کا پنجاب بار کونسل کے امیدواروں کی حمایت کا اعلان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر