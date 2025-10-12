محلہ فیض کالونی کی گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ،تعمیرکامطالبہ
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )محلہ فیض کالونی کی گلیاں عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں ،جگہ جگہ کھڈے پڑنے سے آمد و رفت میں مشکلات کے ساتھ ساتھ حادثات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔
گیس پائپ لائن ڈالنے کے دوران گلیاں اکھاڑی گئیں لیکن ٹھیکیدار نے کام کے بعد انہیں بحال نہیں کی۔اسی طرح ڈپٹی کمشنر کمپلیکس سے ملحقہ سڑک بھی شدید خستہ حالی کا شکار ہے ،10 سال سے یہاں ترقیاتی یا بحالی کا کام نہیں ہوا۔اہلِ علاقہ نے ڈپٹی کمشنر اور میونسپل کمیٹی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فیض کالونی کی سڑکیں فوری تعمیر کی جائیں ۔