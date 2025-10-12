صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مزدور کے اہلخانہ کیلئے ماہانہ 40 ہزار پنشن کی منظوری

  • فیصل آباد
مزدور کے اہلخانہ کیلئے ماہانہ 40 ہزار پنشن کی منظوری

پینسرہ(نمائندہ دنیا)چینچل سنگھ میں فیکٹری کی چھت گرنے سے جاں بحق مزدور کے اہلخانہ کیلئے محکمہ سوشل سکیورٹی کی جانب سے ماہانہ 40 ہزار پنشن کی منظوری دیدی گئی۔

 چیئرمین لیبر قومی موومنٹ لطیف انصاری، مرکزی صدر ربنواز وٹو، ویمن ورکرز الائنس کی کنوینئر پروین لطیف انصاری، فیلڈ آرگنائزر آمنہ رزاق نے ڈائریکٹر سوشل سکیورٹی ویسٹ ندیم اکبر اور ڈپٹی ڈائریکٹر زبیر کا شکریہ ادا کیا، جنکی کاوشوں سے یہ بروقت اقدام ممکن ہوا۔اہلخانہ کے اکاؤنٹ میں ابتدائی طور پر ایک لاکھ بھی ٹرانسفر کر دیئے گئے ، ماہانہ پنشن کی مستقل ادائیگی کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ۔ 

 

