شورکوٹ میں پولیو مہم کی موثر نگرانی کرنیکی ہدایت
شورکوٹ (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ شازیہ رحمن کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر سعید اور دیگر متعلقہ افسروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ۔۔۔
انسداد پولیو کی چار روزہ مہم 13 سے 16 اکتوبر تک ضلع بھر میں جاری ہو گی، پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائینگے ۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ہدایت جاری کی کہ فیلڈ میں جاری مہم کی موثر نگرانی کی جائے اور ہر روز کی تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے تاکہ مہم کی شفافیت اور کامیابی یقینی بنائی جا سکے ۔ شازیہ رحمن نے والدین سے اپیل کی کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں تاکہ ان کا مستقبل صحتمند اور محفوظ بنایا جا سکے ۔