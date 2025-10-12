نجی ٹیلی کمپنی کام کے ٹاپ ریٹیلرز میں تحائف تقسیم
کمالیہ(نمائندہ دنیا )نجی ٹیلی کام کمپنی کی جانب سے کمالیہ کے نجی ہوٹل میں تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں تحصیل کمالیہ اور پیر محل کے ٹاپ ریٹیلرز نے شرکت کی۔
کمالیہ سے صدر ٹیلی کام ریٹیلرز ایسوسی ایشن فیض سلطان فیصل ، جنرل سیکرٹری چوہدری عرفان سعید ، بانی یونین رانا عامر ، چیئرمین چوہدری توصیف خالد ، خالد سلطانی و دیگر نے شرکت کی ۔ نیٹ ورک کی سستی ، سروس کے معیار اور عوامی شکایات پر گفتگو کی گئی ۔ ریٹیلرر ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے نیٹ ورک کے مسائل اور عوامی شکایات کو اجاگر کیا جس پر کمپنی مینجمنٹ نے یقین دہانی کروائی کہ بہت جلد علاقہ میں نیٹ ورک کی بہتری کیلئے نئے ٹاورز نصب ہو رہے ہیں ۔ تقریب کے اختتام پر ٹاپ ریٹیلرز میں تحائف تقسیم کئے گئے ۔