گلفشاں کالونی: 3پلاٹ غیر قانونی کمرشلائزیشن پرسل

  • فیصل آباد
گلفشاں کالونی: 3پلاٹ غیر قانونی کمرشلائزیشن پرسل

ایف ڈی اے کی رہائشی جائیدادوں کو کاروبار کیلئے استعمال کرنے پر کارروائی

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر) ایف ڈی اے کی انفورسمنٹ ٹیم نے کارروائی کرتے رہائشی جائیدادوں کو بلا منظوری کاروبار ی مقاصد کیلئے استعمال کرنے پر گلفشاں کالونی میں 3 پلاٹس کو سر بمہر کر دیا۔ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسما محسن کی زیر نگرانی سٹیٹ آفیسر انیب اسلم رندھاوا کی سربراہی میں اس انسپکٹر اسلم انصاری و دیگر عملہ نے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کے رپورٹ پر کارروائی کرتے گلشفاں کالونی اے بلاک میں رہائشی پلاٹس نمبر1,2اور3 کو سر بمہر کر دیا جنہیں غیر قانونی طور پر بطور کمرشل استعمال کیا جا رہا تھا۔ ایف ڈی اے نے ان جائیدادوں کے مالکان کو بار بار نوٹسز جاری کرنے کے علاوہ قانون شکنی پر چالان بھی سپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں بھجوائے لیکن کمرشلائزیشن پالیسی کی پابندی نہیں کی گئی جس پر کارروائی کی گئی ۔ان پلاٹس پر بلا منظوری سکول اور دکانیں چلائی جا رہی تھیں۔

 

