اے سی ،سیکرٹری آر ٹی اے کے ڈمپرزمالکان سے مذاکرات
مطالبات پر غور، مزید خالی ڈمپرز کو مشروط چنیوٹ آنے کی اجازت کاعندیہ
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)اسسٹنٹ کمشنر چنیوٹ اور سیکرٹری آر ٹی اے نے ڈمپرز ایسوسی ایشن سے مذاکرات کئے اورکہاضلعی انتظامیہ یہ بات واضح کر دینا چاہتی ہے کہ انسانی جانوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے اوررہے گی۔ڈمپر ایسوسی ایشن کے متعدد مطالبات منظور نہیں کئے جاسکتے ۔ڈمپرزمالکان نے 24 گھنٹے تمام ہیوی ٹریفک کھولنے کا مطالبہ کیا جس پر واضح کیا گیا کہ سکول اوقات میں طلبہ کے علاوہ عام شہریوں کی آمدورفت کو مدنظررکھتے ہوئے ڈمپرز کو 24 گھنٹے چلنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔دن کو ڈمپرز پر پابندی سے حادثات میں واضح کمی آئی ہے ۔
ڈمپرز ایسوسی ایشن نے بند روڈلاہور روڈ اور احمد نگر روڈ کو کھولنے کا مطالبہ بھی کیا جس پر بتایا گیا کہ یہ روڈہائی ویز کی سفارشات پر بند کئے گئے ہیں اور یہ پابندی برقرار رہے گی۔تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ خالی ڈمپرز کو دن کو چنیوٹ تک آنے کی اجازت دی جائے جس پر ضلعی انتظامیہ نے پہلے بھی ہمدردانہ غور کیا اور 160خالی ڈمپرز جو چنیوٹ کے افردکی ملکیت تھے انہیں دن کو واپس آنے کی اجازت دی گئی۔اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ مارکیٹ میں رپیئر کا کام کراسکیں ۔ ایسے کچھ مزید خالی ڈمپرز کو آنے کی اجازت دی جاسکتی ہے ۔اس ضمن میں لسٹ فراہم کی جائے تاہم اضافی تعداد اجازت نامہ سے مشروط ہوگی اور لوڈر ڈمپر کو کسی صورت دن میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔