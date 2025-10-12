پوری قوم دہشتگردی کے خاتمے کیلئے متحد ،پیر آصف رضا
ملکی ترقی واستحکام کیلئے امن ناگزیرہے :اتحاد بین المسلمین سیمینا ر سے خطاب
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ڈیرہ اسماعیل خان پولیس ٹریننگ سکول میں شہید ہونیوالے اہلکاروں نے اپنی جانیں قربان کر کے ملک دشمنوں کے ناپاک عزائم کوناکام بنایا۔ فتنہ الخوارج انسانیت، امن اور اسلام کا دشمن ہے ۔ دہشتگردوں کے مذموم اور اوچھے ہتھکنڈوں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ پوری قوم دہشتگردی کے مکمل خاتمے کیلئے متحد ہے ۔ان خیالات کا اظہار پاکستان سنی تحریک کے ڈویژنل صدر پروفیسرپیرمیاں آصف رضاقادری نے چوہڑ ماجرامیں منعقدہ اتحاد بین المسلمین سیمینا رسے خطاب کرتے کیا۔ انہوں نے کہا ملکی ترقی سلامتی و استحکام کیلئے امن ناگزیرہے ۔اس موقع پر ممبر ڈویژنل رابطہ کمیٹی مولانا بہادر رضوی، عرفان، اکرام قادری، احسان،میاں وسیم، میاں اللہ دتہ، بشیر ، عاقب بھی موجود تھے ۔