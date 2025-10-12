ڈی سی کادورہ ڈجکوٹ ،جڑانوالہ:سی پی او کی کرائم میٹنگ
ندیم ناصر ہسپتال میں ناقص انتظامات پر برہم، تجاوزات ہٹانے کی ہدایت
ڈجکوٹ ، جڑانوالہ(نمائندگان دنیا)ڈپٹی کمشنر فیصل آباد ندیم ناصر کا ڈجکوٹ کا دورہ، اسسٹنٹ کمشنر صدر ڈاکٹر ذوالقرنین سلیم وٹو دیگر محکموں کے ہیڈ ہمراہ تھے ۔تاندلیانوالہ روڈ پر سڑک اور نالے تعمیر اتی کام چیک کیا ۔ہسپتال میں ناقص صفائی،سہولیات و انتظامات پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ڈی سی نے تاندلیانوالہ روڈ پر جاری کام میں بہترین معیاری مٹیریل لگانے اور تجاوزات جلد ختم کرنے کا حکم دیا ۔ پر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی اسرار چٹھہ بھی ہمراہ تھے ۔سی پی او فیصل آباد بلال عمر کی زیر صدارت ایس پی آفس جڑانوالہ میں کرائم میٹنگ میں ایس پی بختیار احمد، ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز و دیگر افسروں نے شرکت کی ۔ سی پی او نے زیر تفتیش مقدمات کی پراگرس کا جائزہ لیا اور ہدایات دیں اورکہا اشتہاری ملزموں اور انکے سہولت کاروں کیخلاف کارروائیوں میں تیزی لائی جائے ڈکیتی، رابری اور چوری مقدمات میں ملوث سابقہ ریکارڈیافتگان کو شامل تفتیش کیا جائے ،رات کی پٹرولنگ کومزید موثر بنایا جائے ،منشیات فروشوں،جوا خانوں،پتنگ بازوں کیخلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا جائے ۔