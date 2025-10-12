صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس نوسر بازوں کی سہولت کار بن گئی،شہری لٹنے لگے

  • فیصل آباد
پولیس نوسر بازوں کی سہولت کار بن گئی،شہری لٹنے لگے

نوسربازپولیس ملازمین، روحانی شخصیات ظاہر کرکے لوٹ مار میں مصروف

فیصل آباد(عبدالباسط سے )نوسر بازوں کیخلاف کارروائیوں کی بجائے پولیس مبینہ طور پر انکی سہولت کار بن گئی۔ کارروائیاں نہ ہونے سے نوسر بازی اور فراڈ کے واقعات بڑھنے لگے ۔ بینکوں کے اطراف، مارکیٹوں اور دیگر اہم مقامات پرنوسر باز خود کو روحانی شخصیات ،پولیس ملازمین و دیگراداروں کے افسر ظاہر کرکے شہریوںسے زیورات، نقدی، موبائلز، اور دیگر قیمتی سامان ہتھیارہے ہیں۔ موثر کارروائیوں کی بجائے نوسر بازوں کی پشت پناہی کے انکشافات سامنے آرہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق چند روز قبل تھانہ ڈی ٹائپ کالونی کے علاقے فوجی چوک میں نجی بینک سے رقم لیکرنکلنے والی نمرہ اوراسکے بھائی سے پہلے ہی بینک میں موجود ملزمو ں نے تعاقب کرکے رقم ہتھیائی۔ متاثرین کے مطابق واردات کے دوران ڈی ٹائپ کالونی کی پولیس موبائل ٹیم چند قدم پر موجود تھی ، آگاہ گیا تو پولیس نے ملزموں کوحراست میں لینے کی بجائے انہیں تھانے جانے کا مشورہ دیکر اپنی راہ اختیار کر لی ۔ ایک ملزم نے پولیس یونیفارم زیب تن کر رکھی تھی،پولیس ملازم ظاہر کے تلاشی کے بہانے پیسے ہتھیائے گئے ۔ 

 

