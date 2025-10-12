صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلع فیصل آبادمیں4روزہ انسداد ِپولیو مہم کا افتتاح

  • فیصل آباد
ضلع فیصل آبادمیں4روزہ انسداد ِپولیو مہم کا افتتاح

13 سے 16 اکتوبر تک 16 لاکھ 401 بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے جائینگے

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ضلع فیصل آبادمیں 4 روزہ انسداد ِپولیو مہم 13 سے 16 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ڈپٹی کمشنر کیپٹن(ر)ندیم ناصرنے بچوں کو قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا۔ضلع میں پانچ سال تک کی عمر کے 16 لاکھ 401 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائینگے ۔6044 ٹیمیں پولیو مہم پر مامور ہونگی۔ڈپٹی کمشنر نے کہا باربار پولیو مہم دہرانے کا مقصد وطن عزیز کو پولیو فری بنانا ہے ۔انہوں نے کہا والدین پولیو ٹیموں سے تعاون کریں اور اپنے پانچ سال تک کے بچوں کو قطرے ضرور پلوائیں۔

 

