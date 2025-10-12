صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمندری میں گلیاں،سیوریج سسٹم اپ گریڈ ہوگا:کمشنر

  • فیصل آباد
سمندری میں گلیاں،سیوریج سسٹم اپ گریڈ ہوگا:کمشنر

کمشنر، آرپی او نے شکایات سنیں،5موقع پرحل، دیگر انکوائری کیلئے پولیس کے سپرد

فیصل آباد،سمندری(خصوصی رپورٹر،نمائندہ دنیا) کمشنر فیصل آبادڈویژن راجہ جہانگیر انور اور آرپی او ذیشان اصغر نے میونسپل کمیٹی سمندری میں کھلی کچہری لگائی۔ایس پی طاہر کھچی، اسسٹنٹ کمشنر قمرمحمود منج ودیگرافسرموجود تھے ۔مرکزی صدر نمبرداران ایسوسی ایشن بلبن حیات ڈوگر و دیگرسائلین نے میونسپل سروسز ،سیوریج سسٹم،سیم نالہ کے مسائل سے آگاہ کیا ۔کمشنر نے صدر یونین آف جرنلسٹس اظہر عباس جاوید کی نشاندہی پر سمندری میں فوڈ اتھارٹی سلاٹر ہاؤس کے قیام،سڑکوں کی تعمیر کے احکامات جاری کئے ، آصف جٹ چیئرمین نے بھی مسائل سے آگاہ کیا۔ونڈا جات کیسز،محکمہ مال امور کی بھی نشاندہی کی گئی۔
کمشنر نے 50 سے زائد درخواست گزاروں کے مسائل سنے ۔آرپی او کو 42 شکایات پیش کی گئیں،5 کو موقع پر حل کیا اور دیگر درخواستیں انکوائری کیلئے پولیس آفیسرز کے سپرد کردی گئیں۔کمشنر نے کہا سمندری کیلئے پنجاب سٹیز پروگرام منظور ہوگیا ہے ۔پروگرام پر اگلے ماہ سے عملدرآمد ہوگا،شہر کی گلیاں،سیوریج سسٹم اپ گریڈ ہوگا۔ اگلے ہفتہ سے سمندری میں تمام متعلقہ محکموں کے افسر عوامی خدمت کیلئے موجود ہونگے۔ درخواست گزاروں کے مسائل حل تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ کمشنر نے سول ہسپتال سمندری میں بھی انتظامات کا جائزہ لیا اور انتظامیہ کو مریضوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ 

 

