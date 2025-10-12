صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صفائی کا معیار کو بہتر ، شکایات کافوری ازالہ کیاجائے :عمر عباس

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کی زیرِ صدارت ضلع کی ترقیاتی سکیموں، صفائی اور ریونیو امور سے متعلق اہم اجلاس ہوا۔

ڈپٹی کمشنر کو ضلع کی 32ترقیاتی سکیموں پر پیشرفت سے آگاہ کیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ تمام منصوبوں کی بروقت تکمیل اور معیار کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔اجلاس میں ستھرا پنجاب پروگرام پر بھی بریفنگ دی گئی،ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ شہری علاقوں میں صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنایا جائے اور شہری شکایات کے فوری ازالے کے لیے کنٹرول روم کو فعال رکھا جائے ۔

 

