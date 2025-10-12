کاشتکار30نومبر تک گندم کی بجائی کریں ،شازیہ رحمن
تحصیل شورکوٹ میں 1لاکھ 54ہزار ایکڑ پر گندم کا ہدف پوراکیاجائے گا
شورکوٹ(نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر شازیہ رحمن نے کہا ہے کہ تحصیل شورکوٹ میں امسال 1 لاکھ 54 ہزار ایکڑ پر گندم کاشت کی جائیگی کاشتکار گندم کی بجائی 30 نومبر تک میں مکمل کریں۔ اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ کی زیر صدارت میں نمبردار کنونشن برائے زیادہ گندم اگاؤ مہم 2025 ہوا۔ کنونشن میں ڈپٹی کمشنر شورکوٹ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر اعجاز صالح، کاشت کار نمائندگان، موجود تھے ۔اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلیٰ کی ہدایت پرتحصیل شورکوٹ میں امسال 1 لاکھ 54 ہزار ایکڑ پر گندم کی فصل کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔اس ٹارگٹ کو ہر صورت میں مکمل کیا جائے محکمہ زراعت اور ریونیو ڈیپارٹمنٹ کی ٹیمیں فیلڈ میں کاشتکاروں کی دہلیز پر پہنچ کر معاونت و رہنمائی فراہم کریں۔ انہوں نے کہا کاشتکاروں سے گندم کی فصل 3500 روپے من خریدنے کیلئے معاہدہ ہو گیا ہے۔