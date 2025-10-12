واساکی ترقیاتی سکیموں کو مقررہ ٹائم پرمکمل کیا جا سکے :ڈی سی
اجلاس،ترقیاتی سکیموں،سیوریج و ڈرینج لائنوں کی ڈی سلٹنگ پر تبادلہ خیال
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر)ندیم ناصر کی زیر صدارت واسا افسروں کا اجلاس ہوا ۔ واسا کے زیر انتظام ترقیاتی سکیموں، سیوریج اور ڈرینج لائنوں کی ڈی سلٹنگ پلان پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ایم ڈی واسا نے شہر بھر کی ترقیاتی سکیموں پر پیشرفت اور سیوریج لائنوں اور ڈرینج لائنز کی ڈی سلٹنگ پلان سے آگاہ کیا۔ڈپٹی کمشنر نے کہا واسا کی جاری ترقیاتی سکیموں پر تعمیراتی کاموں کو مزید تیز کیا جائے تاکہ ان ترقیاتی سکیموں کو مقررہ ٹائم فریم کے مطابق مکمل کیا جا سکے جس سے شہریوں کو سیوریج کی نکاسی میں ریلیف حاصل ہو گا۔ واسا سیوریج اور ڈرینج لائنوں کی ڈی سلٹنگ کو موثر اور جامع پلاننگ کے تحت جاری رکھے تاکہ آئندہ مون سون سیزن سے قبل تمام سیوریج اور ڈرینج لائنوں کی ڈی سلٹنگ مکمل ہو سکے ۔انہوں نے کہا ایف ڈی اے سٹی، باوا چک سمیت سرگودھا روڈ کی روڈ سائیڈ ڈرینز کو اوپن کروا کر انکی ڈی سلٹنگ کروائی جائے تاکہ بارشی پانی کی نکاسی تیز رفتاری کے ساتھ ممکن ہو سکے ۔