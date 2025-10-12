کرائم رپورٹرز کے وفدکی آرپی او ، سی پی اوسے ملاقات
صحافیوں کے مسائل پر تبادلہ خیال،معاشرتی بہتری کیلئے تعاون کی یقین دہانی
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)کرائم رپورٹرز ایسوسی ایشن کے وفد نے صدر عاطف صدیق کاہلوں و سیکرٹری جنرل عبدالباسط کی قیادت میں ریجنل پولیس آفیسر ذیشان اصغر اور سٹی پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر سے ملاقات کی۔آر پی او اور سی پی او سے ملاقات کا مقصد تنظیم عہدیداران سے شناسائی اور مشترکہ مسائل پر گفتگو کرنا تھا۔صدر سی آر اے نے ممبران کا تعارف کروایا اور جنرل سیکرٹری کی جانب سے تنظیم کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی گئی۔آر پی او اور سی پی او سے پولیس اور صحافیوں کے مختلف مسائل پرسیر حاصل گفتگو ہوئی۔ دونوں اطراف سے معاشرتی بہتری کیلئے باہمی تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی۔