گٹ والا پارک :کار ، رکشے میں تصادم ،پانچ افراد شدید زخمی
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)گٹ والا پارک کے قریب تیز رفتار کار نے موٹرسائیکل رکشے کو ٹکر مار دی جس سے پانچ افراد شدید زخمی ہوگئے۔
شیخوپورہ روڈ پرموٹرسائیکل رکشہ سڑک کنارے گزر رہا تھا کہ پیچھے سے آنے والی کار نے اچانک ٹکر ماردی، جسکے باعث رکشہ اُلٹ گیا اور اُس میں سوار تمام افراد زخمی ہوگئے ۔ زخمیوں میں فریاد ولد اسلم، اُسکی اہلیہ نصیرہ بی بی اور دو سالہ بیٹی فجر نور شامل ہیں جن کا تعلق 73 آر بی کریانوالہ سے بتایا گیا ہے ۔ دیگر زخمیوں میں مقبول اور ناصر شامل ہیں۔ حادثے کے فوراً بعد ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور تمام زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے ہوئے الائیڈ ہسپتال منتقل کر دیا۔