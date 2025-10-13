صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اتحاد امت کیلئے ہرفردکوکردار اداکرناہوگا،مولانا سلمان عثمانی

  • فیصل آباد
اتحاد امت کیلئے ہرفردکوکردار اداکرناہوگا،مولانا سلمان عثمانی

چناب نگر (نامہ نگار) انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پنجاب کے سیکرٹری اطلاعات مولانا سلمان عثمانی نے کہاہے کہ نبی کریم ؐ کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوئے بغیر دونوں جہانوں میں کامیابی ناممکن ہے۔

عشق مصطفیؐ کا تقاضا ہے کہ آپ ؐ کا ذکر ہر سانس کے ساتھ کیا جائے ۔معاشرے سے نفرتوں کاخاتمہ اور اتحاد آپؐ کے پیغام رحمت سے کیا جاسکتا ہے ۔ انہوں نے کہا اتحاد امت وقت کی اہم ضرورت ہے ، اس کیلئے علما کیساتھ ساتھ معاشرے کے ہر فرد کو کردار دا کرنا ہوگا۔ نبی کریم ؐ کی حیات مبارکہ ہمارے لئے عملی نمونہ ہے ۔ مسائل حل کیلئے حکمران نظام مصطفیؐ کو عملی طور پر نافذ کریں۔انہوں نے کہا ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے ا کا تحفظ ہر مسلمان کے ایمان کی اساس ہے ۔ تحفظ ختم نبوت کیلئے ہم ہر قسم کی قربانی دینے پرتیار ہیں۔

 

