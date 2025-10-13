محکمہ ایمرجنسی سروس کا 28 حادثات پر ریسپانڈ
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈسٹرکٹ ایمرجنسی چنیوٹ کی رپورٹ کے مطابق ضلع چنیوٹ بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب ایمرجنسی سروس ڈیپارٹمنٹ نے 28روڈ ٹریفک حادثات پر ریسپانڈ کرتے ہوئے۔۔۔
32زخمی افراد کو ریسکیوکیا۔ ایک شخص جاں بحق ہوامردوں کی تعداد29جبکہ خواتین کی تعداد3ہے ان32زخمی افراد میں سے 16افراد معمولی زخمی ہوئے جنہیں فوری طبی امداد دینے کے بعد موقع پر ہی فارغ کردیا گیا جبکہ16افراد شدید زخمی ہوگئے جنہیں ابتدائی طبی امداد کے بعد ہسپتالوں میں منتقل کردیا گیا۔