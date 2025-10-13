صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معاہدہ اسرائیل کی واضح شکست فلسطین کی کامیابی :مقررین

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)اسرائیل کی جانب سے معاہد ہ درحقیقت کوئی جنگ بندی کا معاہدہ نہیں بلکہ اسرائیل کی واضح شکست اور فلسطین کی عظیم کامیابی قرار دی جا رہی ہے۔۔۔

ان خیالات کا اظہارجمعیت اہلحدیث سٹی فیصل آباد کے صدریحییٰ مدنی،سٹی امیرپروفیسر اسد اللہ کاہلوں اور سٹی ناظم شیخ عبدالحفیظ سبحانی، عبدالمجید رحمانی، ڈاکٹر اشفاق اور امین فاروقی نے جمعیت اہلحدیث کے زیراہتمام سیمینار میں کیا انہوں نے کہا صیہونی افواج کے کئی بڑے حملے ناکام بنائے گئے ۔ متعدد اسرائیلی ٹینک اور ڈرون تباہ کیے گئے جبکہ فلسطینی علاقوں میں عوام نے اپنی مزاحمتی فورسز کے ساتھ یکجہتی کیلئے بڑے پیمانے پر اجتماعات کیے ۔

 

