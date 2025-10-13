فورسز کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائینگی،آزاد علی تبسم
پاک فوج قوم کیساتھ ملکر دہشتگردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی
چک جھمرہ (نامہ نگار)ضلعی جنرل سیکرٹری مسلم لیگ (ن)فیصل آباد اور این اے 95سے سے امیدوار ضمنی انتخاب پی پی 98 آزاد علی تبسم نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے ضلع اورکزئی میں قوم کے 12 سپوتوں نے اپنی جانیں وطن پر نچھاور کر دیں۔ سکیورٹی فورسز کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ افواج پاکستان قوم کے ساتھ مل کر دہشتگردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی۔ اپنے بیان میں دہشتگردوں کے خلاف آپریشن میں اورکزئی میں شہید پاک فوج کے افسروں وجوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا وطن کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر سپوت ہمارا فخر ہیں۔ غم کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالی شہدا کے درجات بلند فرمائے ۔ زخمیوں کی جلد صحت یابی کیلئے بھی دعا گو ہوں۔ انہوں نے 19 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگانے پر فورسز کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مزید کہا دوسروں کے بچوں کے محفوظ مستقبل کے لئے جان کی قربانی دینے والوں کو قوم سلام پیش کرتی ہے ۔