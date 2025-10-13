صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فورسز کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائینگی،آزاد علی تبسم

  • فیصل آباد
فورسز کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائینگی،آزاد علی تبسم

پاک فوج قوم کیساتھ ملکر دہشتگردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی

 چک جھمرہ (نامہ نگار)ضلعی جنرل سیکرٹری مسلم لیگ (ن)فیصل آباد اور این اے 95سے سے امیدوار ضمنی انتخاب پی پی 98 آزاد علی تبسم نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے ضلع اورکزئی میں قوم کے 12 سپوتوں نے اپنی جانیں وطن پر نچھاور کر دیں۔ سکیورٹی فورسز کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ افواج پاکستان قوم کے ساتھ مل کر دہشتگردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی۔ اپنے بیان میں دہشتگردوں کے خلاف آپریشن میں اورکزئی میں شہید پاک فوج کے افسروں وجوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا وطن کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر سپوت ہمارا فخر ہیں۔ غم کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالی شہدا کے درجات بلند فرمائے ۔ زخمیوں کی جلد صحت یابی کیلئے بھی دعا گو ہوں۔ انہوں نے 19 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگانے پر فورسز کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مزید کہا دوسروں کے بچوں کے محفوظ مستقبل کے لئے جان کی قربانی دینے والوں کو قوم سلام پیش کرتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کھلے مین ہولز کورکرنیکا حکم

شہر سے مویشیوں کے انخلائکی ہدایت

فائرنگ کے واقعات ،2افراد زخمی

محنت کش کی بیوی ،2بیٹے اغوا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر