گیس کی غیر قانونی ریفلنگ سے جانی نقصان کے خطرات
ریفلنگ کرنیوالی دکانیں انتظامیہ کیلئے چیلنج بن گئیں،سخت کارروائی کامطالبہ
چناب نگر (نامہ نگار)شہر کی مین شاہراؤں، چوک چوراہوں،رہائشی علاقوں اور دیگر اہم مقامات پر گیس کی غیر قانونی ریفلنگ جاری،شہریوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہوگئے ، ریفلنگ کرنے والی دکانیں انتظامیہ کیلئے چیلنج بن گئیں۔آئے روز گیس سلنڈرز پھٹنے اور دیگر جان لیوا حادثات رونما ہونے کے باوجود متعلقہ ادارے کارروائیاں کرنے میں مبینہ طور پر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ذرائع کے مطابق چناب نگر میں گیس سلنڈرز کی غیر قانونی ریفلنگ میں ملوث عناصر نے ضلعی انتظامیہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رکھا ہے۔
شہر کے اہم مقام کے علاوہ مختلف علاقوں میں قائم گیس سلنڈروں کی غیر قانونی ریفلنگ کرنے والی دکانیں انتظامیہ کیلئے کھلا چیلنج بنی ہوئی ہیں۔ یہ دکانیں علاقہ مکینوں اور راہگیروں کیلئے خوف کی علامت بنی ہوئی ہیں،آئے روز ان دکانوں پر گیس ریفلنگ کے دوران آگ لگنے ،سلنڈر پھٹنے سمیت دیگر مختلف جان لیوا حادثات رونما ہوچکے ہیں متعدد شہری زخمی اور کئی موت کی آغوش میں جاچکے ہیں اسکے باوجود حکام غفلت کا مظاہرہ کررہے ہیں۔شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ ملوث عناصر کیخلاف سخت کارروائی کی جائے ۔