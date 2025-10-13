جڑانوالہ :معمولی جھگڑے پر ایک شخص جاں بحق
379گ ب میں امجدکا میاں خاں کودھکا،دروازے سے ٹکر ا کر زخمی ہسپتال میں جانبر نہ ہو سکا، ملزم موقع سے فرار،پولیس مصروف تفتیش
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )معمولی جھگڑے پر ایک شخص جاں بحق ہوگیا۔ چک نمبر 379گ ب کا رہائشی تنویر ولد میاں خاں اپنے بھائیوں علی حمزہ اور طیب کے ہمراہ اپنے ڈیرے پر موجود اڈا کھڈا کھیل رہا تھے کہ ملزم ممتاز ، آفتاب پسران نوشیر ساکنان دیہہ نے کھیلنے سے منع کیا جس سے جھگڑا شروع ہو گیا اسی اثنا میں ملزم امجد نے 60 سالہ میاں خاں ولد لال خاں کھرل دھکا مارا جس سے وہ دروازے کے ساتھ ٹکر ا کر شدید زخمی ہوگیا جسے ہسپتال منتقل کیا گیاجہاں وہ جانبر نہ ہو سکا۔ پولیس مصروف تفتیش ہے جبکہ ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے ۔