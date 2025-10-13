سیلاب متاثرین بحالی،مؤثر اقدامات ضروری، زاہد توصیف
آبی ذخائر بناکرسیلابی پانی سٹور کیاجائے ، امریکہ میں ہر کلو میٹر پر تالاب قائم
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹری اور سینئر سیاستدان رانا زاہد توصیف نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے ہنگامی بنیاد پر مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے ، ہر سال بدترین سیلاب سے تباہ کاریاں آتی ہیں مگر کسی حکومت نے مستقل بنیاد پر حکمت عملی طے نہیں کی ضروری ہے کہ سیلابی پانی سٹور کرنے کیلئے آبی ذخائر تعمیر کئے جائیں امریکہ میں ہر کلو میٹر کے فاصلہ پر تالاب بنائے گئے ہیں اور یہی جھیل کا پانی زراعت اور پینے کیلئے استعمال میں لایا جاتا ہے ۔ انہوں نے کہا اس مرتبہ مونجی کی فضل کاشت نہ کرنے کی ہدایت کی گئی وجہ یہ بتائی گئی کہ نہروں میں پانی نہیں ہے اور سیلاب کے باعث نہروں میں ریت اور مٹی وغیرہ آ جائیگی لہذا ضروری ہے کہ آئندہ سال سیلابی تباہ کاریوں سے بچاؤ کیلئے تمام صوبوں میں نہریں بنائی جائیں اس ضمن میں ہر صوبائی حکومت کو برابری کی بنیاد پر فنڈز جاری کئے جائیں ، صوبائی حکومتیں وفاقی حکومت سے ملکر حتمی فیصلہ کریں کہ اگلے سال سیلاب سے بچاؤ کیلئے کیا لائحہ عمل طے کرنا ہے ۔ رانا زاہد توصیف نے مزید کہا اگر ہم ہر دریا کے آگے 50نہریں بنا دیتے ہیں تو کروڑوں کیوسک پانی سٹاک ہو گا جو پورا سال ختم نہ ہوگا اس اقدام سے ریگستان بھی آباد ہونگے اگر ہم زمین کی کھدائی کر کے نہریں بناتے ہیں تو مختلف علاقو ں سے ہوتا ہوا پانی سمندر میں جائے گا۔ اس طرح ہم سیلاب سے جانی و مالی نقصانات سے محفوظ رہ سکتے ہیں ۔