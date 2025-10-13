گوجرہ:گھر میں آتشزدگی، 50سالہ شخص جھلس کر جاں بحق
جودھا نگری کا اعجاز سویا ہواتھا، اچانک آگ لگ گئی ،سامان بھی جل گیا
گوجرہ(نمائندہ دنیا )گھر میں آگ لگنے سے 50سالہ شخص جھلس کر جاں بحق ہو گیا۔گھر کا سامان بھی جل کر راکھ میں تبدیل ہو گیا۔ چک نمبر369ج ب جودھا نگری کا اعجاز اپنے گھر کے کمرہ میں سویا ہواتھاکہ اچانک کمرہ میں آگ لگ گئی جس نے اعجاز کو اپنی لپیٹ میں لے لیاجس سے وہ بری طرح سے جھلس گیااور موقع پر ہی جاں بحق ہو ۔اطلاع پر تھانہ صدر پولیس گوجرہ نے اس کی نعش تحویل میں لے کر تحصیل ہیڈ کوارٹرہسپتال منتقل کی اور ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔صدر پولیس گوجرہ مختلف پہلوؤں پر مصروف کارروائی ہے ۔