طبقاتی نظام تعلیم کیخلاف جدوجہد جاری رہے گی، شہباز گجر
حکمران فوری یکساں نصاب و ذریعہ تعلیم رائج کر یں،اجلاس سے خطاب
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شوریٰ کے ممبر شہباز گجر ایڈووکیٹ نے نے جمعیت طلباء اسلام کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا موجودہ نظام تعلیم لارڈ میکالے کا تشکیل شدہ ہے جو کہ اس نے اپنے مخصوص سامراجی عزائم کے تحت ترتیب دیا تھا صد افسوس کے قیام پاکستان کے بعد ہماری حکومتیں اسی نظام تعلیم کو تسلسل دیے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس مر کی ہے کہ ملک میں طبقاتی نظام تعلیم کو یکسر ختم کرکے یکساں نظام تعلیم رائج کیا جائے تاکہ نوجوان نسل طبقاتی انتشار و کشمکش سے محفوظ رہ سکے ۔ حکمران اگر نوجوان نسل کو زوال سے نکالنا چاہتے ہیں تو فی الفور یکساں نصاب ،ذریعہ و نظام تعلیم رائج کر یں۔ کیونکہ موجودہ تعلیمی نظام نوجوان کو کوئی اجتماعی نظریاتی و سائنسی سوچ نہیں دیتا ہے ۔ جے ٹی آئی ملک سے لارڈ میکالے کا طبقاتی نظام تعلیم ختم کرکے اجتماعی نظریاتی سائنسی نظام تعلیم کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی۔ اجلاس سے جے ٹی آئی ضلع جھنگ کے صدر ڈاکٹر ذوالقرنین و دیگر عہدیداروں نے بھی اظہار خیال کیا۔