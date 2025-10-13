مہمان نوازی کے بدلے دہشتگردی ملی ،ملک عبدالحفیظ
40سال افغانیوں کی مہمان نوازی سے ملک کا نقصان اٹھایا،کارروائی خوش آئند
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )پوری قوم فتنہ الخوارج کیخلاف بھر پور کارروائی پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتی ہے ۔ ان خیالات کا اظہار ملک عبدالحفیظ ناظم مرکزی جمعیت اہلحدیث نے حلقہ جاتی احباب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کیا ۔ انہوں نے مزید کہا پاکستان نے 40سال تک اپنے افغان بھائیوں کی مہمان نوازی کی اپنے ملک کا نقصان کیا لیکن بدلے میں ہمیں دہشتگردی ملی اب بھارت کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے ۔
ہم اس اقدام کی شدید مذمت کرتے ہیں اور پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہے پاک فوج وطن عزیز کا بھر پور دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے پوری قوم اتفاق و اتحاد کے ساتھ دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنا دے گی پاک فوج کے تمام اقدامات ملکی مفاد کیلئے ہے اقوام عالم میں پاکستان کے وقار میں جو اضافہ ہوا ہے وہ دشمن کو ہضم نہیں ہو رہا اسی لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی وجہ سے دشمن پریشان ہے اور اب ہر ملک پاکستان سے بہتر تعلقات کا خواہش مند ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور پوری فوج کوقوم قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے ۔