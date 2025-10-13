لیبر قومی موومنٹ اور پاور لومزمالکان میں ڈیڈلاک برقرار
مزدوروں کی اجرت بارے جاری مذاکرات بغیر کسی نتیجہ کے ختم ہو گئے
ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)لیبر قومی موومنٹ اور پاور لومزمالکان ایسوسی ایشن سدھار کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈلاک برقرار،لومز ایسوسی ایشن اور لیبر قومی موومنٹ میں مزدوروں کی اجرت بارے جاری مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے ، فریقین میں معاملات طے نہ پا سکے ۔چیئرمین لیبر قومی موومنٹ بابا لطیف انصاری کا کہنا ہے یہ معاملہ آج باقاعدہ طور پر ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے نوٹس میں لایا جائے گا وعدے کے مطابق اگر فریقین کے درمیان معاملات طے نہ پائے تو اس پر حتمی فیصلہ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد ندیم ناصر کرینگے ۔
تمام کارکنان سے گزارش ہے کہ وہ فی الحال اپنے کام پر بحال رہیں ،بہت جلد اس مسئلے کا حل نکالا جائے گا اگلے مرحلے میں لائحہ عمل کا بھی اعلان جلد کیا جائے گا ۔دوسری طرف پاور لومز فیکٹری مالکان کا کہنا ہے کہ لیبر عہدیداران کے ساتھ مذاکرات میں مزدوروں کو دی جانے والی سابقہ اجرت میں مشاورت کے ساتھ مزید دوفیصداضافہ تجویز کیا گیا ہے پاور لومز مالکان موجودہ کاروباری صورتحال کے پیش نظر بھی اپنے مزدوروں کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہی ہے ہمارا ریٹ میں دیگر سیکٹرز کی نسبت 1 روپے میٹرز سے زائد اضافہ ہو چکا ہے جبکہ لیبر عہدیداران نے دو فیصد کے اضافے کو یکسر مسترد کر دیا۔