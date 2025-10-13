صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیبر قومی موومنٹ اور پاور لومزمالکان میں ڈیڈلاک برقرار

  • فیصل آباد
لیبر قومی موومنٹ اور پاور لومزمالکان میں ڈیڈلاک برقرار

مزدوروں کی اجرت بارے جاری مذاکرات بغیر کسی نتیجہ کے ختم ہو گئے

ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)لیبر قومی موومنٹ اور پاور لومزمالکان ایسوسی ایشن سدھار کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈلاک برقرار،لومز ایسوسی ایشن اور لیبر قومی موومنٹ میں مزدوروں کی اجرت بارے جاری مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے ، فریقین میں معاملات طے نہ پا سکے ۔چیئرمین لیبر قومی موومنٹ بابا لطیف انصاری کا کہنا ہے یہ معاملہ آج باقاعدہ طور پر ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے نوٹس میں لایا جائے گا وعدے کے مطابق اگر فریقین کے درمیان معاملات طے نہ پائے تو اس پر حتمی فیصلہ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد ندیم ناصر کرینگے ۔

تمام کارکنان سے گزارش ہے کہ وہ فی الحال اپنے کام پر بحال رہیں ،بہت جلد اس مسئلے کا حل نکالا جائے گا اگلے مرحلے میں لائحہ عمل کا بھی اعلان جلد کیا جائے گا ۔دوسری طرف پاور لومز فیکٹری مالکان کا کہنا ہے کہ لیبر عہدیداران کے ساتھ مذاکرات میں مزدوروں کو دی جانے والی سابقہ اجرت میں مشاورت کے ساتھ مزید دوفیصداضافہ تجویز کیا گیا ہے پاور لومز مالکان موجودہ کاروباری صورتحال کے پیش نظر بھی اپنے مزدوروں کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہی ہے ہمارا ریٹ میں دیگر سیکٹرز کی نسبت 1 روپے میٹرز سے زائد اضافہ ہو چکا ہے جبکہ لیبر عہدیداران نے دو فیصد کے اضافے کو یکسر مسترد کر دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نجی ہسپتالوں کے باہر غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز قائم

انجمن تاجران مین مارکیٹ سیٹلائٹ ٹاؤن کے وفد کی خرم دستگیر سے ملاقات

سیالکوٹ :ٹریفک حادثات کی روک تھام کے حوالے سے آ گاہی مہم

اے سی ڈسکہ اور پیرا فور س کا تجاوزات کیخلاف آپریشن

حافظ آباد:ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فائق تارڑ نے انسداد پولیو مہم کا جائزہ لیا

گجرات:ایئر پورٹ چوک میں واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر