  • فیصل آباد
ریڑھی بان ،چھاپڑی فروش کوریلیف دیاجائے ، طارق جاوید

کارروائیاں بند کی جائیں ، روزگار پر پابندیاں لگانا معاشی قتل کے مترادف

کمالیہ (نمائندہ دنیا )سماجی و سیاسی رہنما اور سابق جنرل سیکرٹری لیبر یونین کمالیہ شوگر مل چوہدری طارق جاوید نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ ریڑھی بانوں اور چھاپڑی فروشوں کے خلاف کارروائیاں بند کی جائیں اور ان کے لیے ایک جامع ریلیف پالیسی تشکیل دی جائے ۔ریڑھی بان اور چھاپڑی فروش بازاروں کی رونق ہوتے ہیں، ان کی بدولت شہریوں کو سہولت اور دیگر کاروباری طبقے کو بھی فروغ ملتا ہے ۔ جہاں اصلاح کی ضرورت ہو وہ ضرور کی جائے ، مگر انکے روزگار پر پابندیاں لگانا محنت کش طبقے کے معاشی قتل کے مترادف ہے ۔حکومت کو چاہیے کہ ان محنت کشوں کیخلاف اقدامات کے بجائے ان کی تربیت کرے ، انہیں ضابطے میں لا کر باعزت روزگار کے مواقع فراہم کرے ۔ اس سے عوام کا حکومت پر اعتماد بحال ہوگا ۔ریڑھی بانوں کیلئے لائسنسنگ سسٹم، ریننگ پروگرام اور سہولت مراکز قائم کئے جائیں۔

 

