متعددوارداتوں کے دوران نقدی ،زیورات ،سامان غائب
دھاندرہ میں ارشد کے گھرسے دو تولے زیور ،ڈیڑھ لاکھ روپے لوٹ لئے
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)ڈکیتی چوری کی متعددوارداتو ں میں لاکھوں روپے ، قیمتی سامان لوٹ لیاگیا ۔تھانہ ایئرپورٹ کے علاقہ دھاندرہ میں ارشد کے گھر میں 4 مسلح ڈاکو داخل ہوئے اور اہل خانہ کو یرغمال بنا لیا۔ گھر کی تلاشی کے دوران ملزم 2 تولے طلائی زیور اور ڈیڑھ لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہوگئے ۔تھانہ ستیانہ کے علاقہ 37 گ ب میں ناصر خاں کے کھیتوں سے چورپیٹر انجن کی موٹر اور دیگر قیمتی سامان لے گئے ۔تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقہ راجباہ روڈ پر عمران اے ٹی ایم سے رقم نکلوا کر گھر جا رہا تھا کہ تعاقب کرنے والے دو ڈاکو اسلحہ کے زور پر نقدی و موبائل لوٹ کر فرار ہوگئے ۔تھانہ غلام آباد کے علاقہ رضا آباد کے قریب 3 ڈاکوؤں نے احتشام الحق کو زبردستی روک لیا اور کار سے باہر گھسیٹنے کے بعد تلاشی لیکر نقدی لوٹ لی۔ بعد ازاں ملزم شہری کی کار چھین کر فرار ہوگئے ۔تھانہ ریل بازار کے علاقہ وکیلاں والی گلی میں علی شعیب نے اپنی دکان کے باہر فروخت کے لیے کپڑے کے بنڈل سجا رکھے تھے جہاں سے چور اڑھائی لاکھ کا کپڑا لے گیا ۔