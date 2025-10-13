فوج نے افغان جارحیت کا بھرپور جواب دیا،میاں عرفان
پاکستان کی سرحدیں مقدس امانت اور اُنکی حفاظت ہر پاکستانی پر فرض ہے
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے رہنما اوراین اے 101سے سابق ٹکٹ ہولڈر میاں عرفان منان نے کہاہے کہ پاک فوج نے افغان جارحیت کاجواب جرات ،دانشمندی اورقومی اتحاد کے ساتھ دیا،پاک فوج کا بھرپور جواب واضح پیغام ہے کہ پاک سر زمین امن کی ضامن ہے کمزوری کی علامت نہیں۔ انہوں نے افغانستان کی طرف سے پاکستان کی سرحدی علاقوں پربلا اشتعال فائرنگ اور جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے پاک فوج کے جوانوں کی دلیری عزم اور حکمت کے ساتھ مؤثر جواب دینے پرخراج تحسین پیش کیا اورکہاکہ پاک فوج پوری قوم کی عزت، غیرت، عزم اور وقار کی علمبردار ہے ۔ پاکستان کی سرحدیں مقدس امانت ہیں اور اُنکی حفاظت ہر پاکستانی پر فرض ہے ۔عوام اپنی بہادر افواج کے ساتھ سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں،عوام امن چاہتے ہیں پاکستان کی سالمیت یا شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔قوم کو اپنی مسلح افواج پر فخر ہے جو ہر مشکل وقت میں ملک و ملت کے دفاع کے لیے چٹان کی طرح ڈٹی رہتی ہیں۔ انہوں نے کہا تمام جماعتوں کو استحکام پاکستان کیلئے متحد رہنا چاہئے پاکستان کو داخلی استحکام کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے ۔