جھنگ میں احساس ریڑھی بازاربنایاجائے :شہری
تجاوزات کے نام پر غریب ریڑھی بانوں کا معاشی قتل افسوناک ہے
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)شہریوں کاکہناہے کہ تجاوزات کے نام پر غریب ریڑھی بانوں کا معاشی قتل افسوسناک اور قابل مذمت ہے ، جھنگ میں احساس ریڑھی بازار اقدام جلد قائم ہونا چاہیے تاکہ ریڑھی بانوں کو سازگار کاروباری ماحول میسر ہو سکے ، وزیراعظم نے بھی ہدایت کررکھی ہے کہ ریڑھی بانوں کو معاشی دھارے میں شامل کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ انتظامیہ کی جانب سے غریب ریڑھی بانوں کی ریڑھیاں مین روڈ سے ہٹانا ان کا ذریعہ معاش چھینے کے مترادف ہے غریب عوام پہلے ہی مہنگائی اور بیروزگاری کی وجہ سے تنگ ہیں۔
ان کے لیے دو وقت کی روٹی کمانا مشکل ترین ہو چکا ہے ریڑھی بانوں کا معاشی قتل عام بند کیا جائے ۔ضلع جھنگ میں تجاوزات کے خاتمے اور انفراسٹرکچر کی بہتری کیلئے ریڑھیوں کی رجسٹریشن کرکے مخصوص مقامات پر منتقل کی جائیں تاکہ غریب عوام فاقہ کشی سے بچ سکیں ۔شہریوں کاکہناہے کہ جھنگ میں جب سے پیرا فورس آئی ہے کاروباری زندگی متاثر ہو کر رہ گئی ہے غریب کے لیے قانون الگ تو امیر کے لیے قانون الگ دکھائی دے رہا ہے ،انہوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے مطالبہ کیا ہے کہ ریڑھی بانوں اور سٹالز لگانے والوں کو مخصوص جگہ دی جائے اور جھنگ میں تمام بازاروں میں قانون کے مطابق آپریشن کیا جائے ۔