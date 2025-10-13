غربت کے خاتمہ کیلئے عملی اقدامات کئے جائیں،میاں اعجاز
حکومت مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کیلئے فوری اقدامات اٹھائے :خطاب
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر،سٹی رپورٹر)نیشنل لیبر فیڈریشن کے مرکزی رہنمامیاں اعجاز نے کہا ہے کہ روزگار کی غیر منصفانہ پالیسیوں کے باعث ملک میں معاشرتی بے چینی اور نفرتیں جنم لے رہی ہیں جسکا تدارک صرف منصفانہ اور دیرپا معاشی منصوبہ بندی سے ہی ممکن ہے ۔ حکومت محض اعلانات کی بجائے عملی اقدامات کے ذریعے غریب اور پسے ہوئے طبقے کو روزگار کے پائیدار مواقع فراہم کرے تاکہ ملک میں معاشی استحکام اور ترقی کا نیا دور شروع ہو سکے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے این ایل ایف کی ضلعی ایگزیکٹو کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔
انہوں نے کہا بیروزگاری کے خاتمے اور مزدور طبقے کی فلاح و بہبود کے بغیر کسی بھی ملک کا ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوسکتا۔ مزدور معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، ان کو مضبوط کیے بغیر قومی معیشت کو استحکام نہیں دیا جا سکتا۔ حکومت کو صنعتوں کی بحالی، روزگار کے نئے منصوبوں اور مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کیلئے فوری اقدامات کرنے چاہئیں۔ این ایل ایف ہمیشہ مزدوروں کے حقوق کیلئے آواز بلند کرتی رہے گی۔اجلاس میں نور حسین، امجد، اسد ، شبیر ، ملک ارشد، میاں تنویر ، شبیر اور ایگزیکٹو ممبران نے شرکت کی اورمزدوروں کے مسائل حل کیلئے مشترکہ جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔