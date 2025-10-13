پنجاب میں 24، 25 ،26 اکتوبر کو روڈکارواں کااعلان
گندم 45سو روپے من، کھاد، بیج ، زرعی ادویات 50فیصد سستی کی جائیں مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج کا دائرہ کار ملک بھر میں بڑھا دیا جائیگا، سردارظفر
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)جماعت اسلامی اورکسان بورڈ نے کسانوں کے مطالبات کے حق میں پنجاب میں 24، 25 اور26 اکتوبر کو روڈکارواں کااعلان کردیا۔ کسان بچاؤ پاکستان بچاؤ نعرے کے تحت نکالے جانیوالے روڈ کارواں میں کسانوں کی تمام نمائندہ تنظیمیں شرکت کریں گی۔ کسان بورڈکے مرکزی صدرسردارظفرحسین خاں نے کہاہے کہ اگر حکومت کسانوں کوکھاد، بیج،بجلی،ڈیزل اور زرعی ادویات کی قیمتوں میں سبسڈی دے تو گندم دو ہزار روپے من بھی فروخت کرنے کو تیار ہیں، حکومت گندم کی امدادی قیمت 45سو روپے من، آٹے پر سبسڈی، کھاد، بیج اور زرعی ادویات کی قیمتوں میں 50فیصد کمی، سیلاب متاثرہ کسانوں کو فی ایکڑ 40ہزار امداد اور زرعی قرضوے موخر کرنے کااعلان کرے ۔ گندم کی بین الصوبائی نقل وحرکت پر پابندی ہٹائی جائے اور اہم فصلوں کی امدادی قیمت کا اعلان کیا جائے۔
حکمرانوں کی زراعت اور کسان دشمن پالیسیاں جاری رہیں تو آئندہ برس غذائی بحران پیدا ہوجائے گا۔ حکومتیں جاگیرداروں کو نواز رہی ہیں جبکہ چھوٹے کسانوں کو برباد کیا جارہا ہے ۔ ڈی اے پی کھاد کی قیمت بھارت کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے ،مطالبات کو تسلیم نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ کار پورے ملک میں بڑھا دیا جائے گا، کسان گندم کاشت نہیں کرینگے ۔ آئی ایم ایف اور اسکے غلاموں کی عوام دشمن پالیسیوں کو مسترد کرتے ہیں۔حکومتی پالیسیوں سے چھوٹا کسان پریشان اور زراعت تباہ ہورہی ہے ،قومی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی زراعت کی شرح نمو 6 فیصد سے اعشاریہ5 تک پہنچ گئی ہے ۔