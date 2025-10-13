حکومت اورٹی ایل پی مذاکرات کریں، اعجاز چودھری
پاکستان اس وقت کسی بیرونی واندرونی انتشار یاخلفشار کا متحمل نہیں ہوسکتا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر اعجاز چودھری نے کہا ہے کہ وفاقی و صوبائی حکومتوں اوردینی جماعت ٹی ایل پی کو ملکی حالات کے پیش نظر اپنے رویوں کوفوری تبدیل کرنا چاہئے تاکہ ملک کو بدامنی سے بچایا جاسکے ، ہمارا ازلی دشمن بھارت افغانستان کی سر زمین استعمال کرکے پاک فوج کے جوانوں کو شہید کررہا ہے اور ہمارے ملک میں دہشتگردی کو فروغ دیا جارہا ہے جسکی ہم شدید مذمت کرتے ہیں پاکستان اسوقت کسی بیرونی واندرونی انتشار وخلفشا رکا متحمل نہیں ہوسکتا۔ پرامن عوام کو دبانے کی بجائے انکے زخموں پر مرہم رکھنا ہی دانشمندی ہے ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی اپنی پریس کانفرنس کی تائید کرتے ہیں کہ اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ دہشتگردوں کے ساتھ ہیں یا پھر کیخلاف۔
وہ دہشتگرد جو روز ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، ہم روز لاشیں اٹھارہے ہیں اور انکا مقابلہ کر رہے ہیں لیکن ایک صوبائی حکومت کہے کہ ہم انکی سہولت کاری کرینگے اورکاروبار بھی کرینگے ۔ان خیالات کا اظہارانہوں نے موجودہ صورتحال پر اپنے ردعمل کا اظہار کرتے کیا۔ اعجاز چودھری نے کہا حماس اور اسرائیل کی جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہے تو ملین مارچ کا کو ئی جواز نہیں بنتا ۔حکومت بھی جمہوری اقدار کی پاس داری کرے ،غزہ کے مظلوموں سے اظہار یکجہتی کو ناقابل معافی جرم بنا دینا کوئی عقلمندی نہیں ۔حکومت طاقت وتشدد کا راستہ چھوڑ کرٹی ایل پی سے مذاکرات کے ذریعے معاملات کاحل نکالے ۔ حکومت کاکام قوم کو تقسیم اورمایو س کرنانہیں بلکہ متحد کرناہوتاہے ۔ پرامن شہریوں کیخلاف طاقت کا اندھادھند استعمال لاٹھی چارج گرفتاریاں فائرنگ شیلنگ کسی صورت مناسب نہیں ،ہم ٹی ایل پی سے بھی احتجاج ختم کر نے کی درخواست کرتے ہیں۔