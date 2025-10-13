صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

10لٹر ملاوٹی دودھ تلف ، 47 ہزار کے جرمانے

  • فیصل آباد
کریانہ سٹورز سے دوران معائنہ 1کلو سے زائد ایکسپائرڈ مصنوعات تلف

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)دودھ میں ملاوٹ کی روک تھام کیلئے پنجاب فوڈ اتھارٹی چنیوٹ کی کارروائیاں تسلسل سے جاری ہیں۔ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر قاسم رضا نے بتایا کہ ملک شاپس کی انسپکشنز کے ساتھ ساتھ ناکہ بندی کے دوران دودھ بردار گاڑیوں میں موجود 7 ہزارلٹر سے زائد دودھ کی جدید لیکٹو سکین مشین سے چیکنگ کی گئی۔دوران معائنہ لیکٹو سکین تجزیہ رپورٹ کے مطابق دودھ کی ناقص کوالٹی ثابت ہونے پر 10لٹر ملاوٹی دودھ تلف کردیا گیا۔دودھ کی ناقص کوالٹی اورقوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر مجموعی طور پر 47 ہزار روپے کے جرمانے عائدکئے گئے ۔انہوں نے بتایا کہ کریانہ سٹورز سے دوران معائنہ ایک کلو سے زائد ایکسپائرڈ مصنوعات برآمد کرکے تلف کر دی گئیں۔

 

