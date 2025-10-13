نجی سکول میں محفل میلاد ، عقیدت کے پھول نچھاور
طلبہ نے سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی،زوار ملک غلام جیلانی کاخطاب
گڑھ مہاراجہ (نمائندہ دنیا ) ایکسیلنٹ پبلک سکول اینڈ سائنس گرلز کالج گڑھ مہاراجہ میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اﷲ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہوئی جس میں وائس چیئرمین پنجاب امن فورس کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی، ضلعی صدر جماعت الصالحین اور سوشل ورکر زوار ملک غلام جیلانی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ محفل میلاد میں سکول کے طلبا وطالبات نے سرور کونین صلی اﷲ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عقیدت کے پھول نچھاور کئے اور سیرت طیبہ پر روشنی بھی ڈالی۔ سکول کے پرنسپل چوہدری شفقت شہزاد نے بھی نعت رسول پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔زوار ملک غلام جیلانی نے محفل میلاد سے خطاب کرتے کہا ایسی بابرکت محافل پر نور کی چادر تن جاتی ہے اور رحمتوں کی برسات ہوتی ہے ۔ انہوں نے درود شریف کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی اور مسائل سے نجات کیلئے زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی ہدایت کی ۔