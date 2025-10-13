44 زرعی ادویات (نئی ، لیبل ایکسپینشن)کی رجسٹریشن پرغور
نجی سیکٹر نئی کیمسٹری کی حامل زرعی ادویات کو متعارف کرائے ،چیف سائنٹسٹنئی زہروں کے استعمال سے فی ایکڑ پیداوار بڑھانے ،فوڈ سکیورٹی یقینی بنانیکی ہدایت
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر،خصوصی رپورٹر)ڈاکٹر ساجدالرحمن چیف سائنٹسٹ زراعت ریسرچ، پنجاب کی زیر صدارت ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد میں ٹیکنیکل سب کمیٹی آف دی پنجاب سٹینڈرڈائزیشن کے اجلاس میں 44 زرعی ادویات (نئی اور لیبل ایکسپینشن) کی رجسٹریشن کے کیسز زیر غور لائے گئے ۔ اس موقع پر چیف سائنٹسٹ نے کہاپرائیویٹ سیکٹر نئی کیمسٹری کی حامل زرعی ادویات کو متعارف کروانے کے عمل کو تیز کرے تاکہ ان نئی زہروں کے استعمال سے فصلو ں کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ سے فوڈ سکیورٹی کا حصول ممکن بنایا جا سکے۔
اجلاس میں ڈاکٹر عامر رسول،ڈی جی پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول آف پیسٹی سائڈز، ، ڈاکٹر قربان ،چیف سائنٹسٹ / ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر، ڈاکٹر ارشد مخدوم صابر، چیف سائنٹسٹ شعبہ انٹومالوجی، ڈاکٹر سرفراز،چیف سائنٹسٹ،انوائرمینٹل سائنسز، طیب ولایت، انٹومالوجسٹ،فیڈرل ڈیپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن (آن لائن )،ڈاکٹر م نور عابد سعید، ہیڈ پلانٹ پروٹیکشن ڈویژن نیاب ، ذوالفقارغوری، ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ ،ڈاکٹر آصف ،ڈائریکٹر زرعی اطلاعات فیصل آباد، ڈاکٹر دلبر، عمران ندیم،پرنسپل سائنٹسٹ، شعبہ حشرات اورزرعی یونیورسٹی کے اکیڈیمیااور پرائیویٹ پیسٹی سائیڈ کمپنیوں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ڈاکٹر عامر رسول نے کاشتکاروں پرزور دیا کہ وہ چاول کی برآمدات بڑھانے کیلئے دھان کی فصل پر نئی کیمسٹری کی حامل ایسی زرعی ادویات استعمال کریں جنکے اثرات بعد از برداشت چاول میں موجود نہ رہیں۔
فصلوں پر حملہ آور کیڑوں کے بروقت انسدادکیلئے محکمہ زراعت کے ماہرین کی مشاورت سے مخصوص زہروں کا استعمال کیا جائے ۔ اجلاس میں 44 قسم کی زرعی ادویات جن میں کیڑے مار اور جڑی بوٹی مار کے علاوہ فصلوں پرپھپھوند کش زہروں کا فیلڈ ٹرائل ڈیٹا پیش کیا گیااورتفصیلی غور کے بعد یہ کیسز منظوری کیلئے متعلقہ فورم کو بھجوانے اور 4 پیسٹی سائیڈز بارے تحفظا ت کے ساتھ سفارشات کو حتمی شکل دی گئی۔ پیسٹی سائیڈز کے پری مکسچرز بارے بھی تفصیلی بحث کی گئی اور کمیٹی کو بتایا گیا کہ فیڈرل ڈیپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن نے اس حوالے سے کمیٹی تشکیل دی ہے جو سفارشات دیگی۔ پی سی پی اے اور کراپ لائف سائنسز گروپ کے نمائندگان نے یقین دلایا کہ وہ کاشتکاروں کی فصلوں، سبزیوں ،پھلوں کی نا صرف فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ بلکہ اعلیٰ کوالٹی کی حامل زرعی برآمدات کے فروغ کیلئے پرائیویٹ سیکٹر کے شانہ بشانہ کام کرینگے ۔