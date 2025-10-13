صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہری بغیر فیس انصاف حاصل کر سکتے ،ایڈوائزرز محتسب

  • فیصل آباد
بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ ، آن لائن،ٹال فری نمبر 1050 پر شکایات کریں

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر،خصوصی رپورٹر)  گورنمنٹ گریجوایٹ کالج عبداللہ پور میں صوبائی محتسب پنجاب کے زیراہتمام آگاہی سیمینار ہوا۔ایڈوائزرز نواز خالد عاربی اور اسلم حیات سیال نے دفتر محتسب کے قیام،کردار اور خدمات پر روشنی ڈالی۔سیشن میں طلبا و طالبات کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات اساتذہ نے بھی بھرپور شرکت کی۔پرنسپل کالج بھی موقع پر موجود تھے ۔ایڈوائزرز نے شرکا کو عوامی شکایات ازالے کے طریقہ کار اور دفتر محتسب کے کردار سے آگاہ کیااور بتایاعوامی شکایات کے بروقت حل کیلئے محتسب پنجاب کا ادارہ 1997میں قائم  کیا گیا جہاں صوبائی محکموں کیخلاف شکایات 45 سے 60 دن میں نمٹائی جاتی ہیں،شہری بغیر کسی فیس کے گھر کی دہلیز پر انصاف حاصل کر سکتے ہیں۔ عوام اپنی شکایات بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ یا آن لائن  فارم درج کرا سکتے ہیں جبکہ ٹال فری نمبر 1050 پر بھی شکایات درج کرانا ممکن ہے ۔شرکا سیمینار نے دفترِ محتسب فیصل آباد کے آگاہی اقدامات کو سراہا ۔

 

