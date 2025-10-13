ڈی سی کاضلعی ہسپتال کادورہ ،طبی سہولیات جائزہ
بچوں کو پولیومہم پر قطرے بھی پلائے ،گرانفروشی پر سخت کارروائی کی ہدایت
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے رات گئے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ کیااورشہریوں زیر علاج مریضوں کو دی جانے والی طبی سہولیات اور ادویات فراہمی سمیت ہسپتال کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کرکے محکمانہ سروسز اور کارکردگی کا جائزہ لیا۔انہوں نے ڈاکٹر وسٹاف سے علاج معالجے ،طبی سہولیات اور ہیلتھ سروسز بارے دریافت کیا اور مزید بہتری کے احکامات جاری کئے ۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر ضلعی ہسپتال سمیت تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتالوں اور تمام مراکز صحت میں مریضوں کو فراہم کی جانیوالی ہیلتھ سروسز کو مزید بہتر اور مثالی بنانے کیلئے ٹھوس اقدامات کئے جا رہے ہیں۔
ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے بچوں کو پولیومہم کے دوران قطرے بھی پلائے ۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈرنے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ اس موقع پر دیگر متعلقہ ضلعی افسر موجود تھے ۔ پرائس مجسٹریٹس کی جانب سے روزانہ کی کارکردگی سے آگاہ کیاگیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا مجسٹریٹس کو ہدایت کی کہ وہ مصنوعی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کیلئے روزانہ کارروائیاں جاری رکھیں۔ اوورچارجنگ پردکانداروں کیخلاف سخت ایکشن لیں۔ سبزی و پھل منڈیوں ،مارکیٹوں اور بازاروں میں چھاپے مارکر صارفین کو مقررہ نرخوں پر اشیاکی فراہمی یقینی بنائیں۔