ریڑھی بان اہم شاہراہوں پر قابض: ادارے منتھلیاں لیکر خاموش
سمندری روڈ، سرگودھا روڈ، جڑانوالہ روڈ، ستیانہ روڈ پرریڑھیوں ، فوڈپوائنٹس کے باعث ٹریفک کا نظام درہم برہم ، سخت کارروائی کرکے راستے کلیئر کرانے کامطالبہ
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)شہر کی مرکزی شاہراہوں پر ریڑھی بانوں کا قبضہ، متعلقہ ادارے کارروائی کی بجائے منتھلیاں لیکر صورتحال کے بگاڑ میں حصہ دار بن گئے ۔ سمندری روڈ، سرگودھا روڈ، جڑانوالہ روڈ، ستیانہ روڈ پر جابجا لگی ریڑھیوں اور مستقل غیر قانونی فوڈ پوائنٹس کے باعث ٹریفک کا نظام درہم برہم ہوگیا۔ فیصل آباد کی مرکزی شاہراہوں پر پھل فروشوں، سبزی فروشوں اور غیر قانونی ریڑھی بانوں کا راج قائم ہوچکا ہے ۔ شہر کے داخلی و خارجی راستے اور اہم چوراہے اب غیر رسمی مارکیٹوں کا منظر پیش کرتے ہیں، جہاں سڑک کنارے نہیں بلکہ کئی مقامات پر ٹریفک کی لینوں تک ریڑھیاں کھڑی ہیں۔ سمندری روڈ، سرگودھا روڈ، جڑانوالہ روڈ اور ستیانہ روڈ سمیت متعدد مصروف شاہراہوں پر تجاوزات کی بھرمار نے شہریوں کا سفر عذاب بنا دیا ہے جبکہ متعلقہ ادارے ، بالخصوص میٹروپولیٹن کارپوریشن اور ٹریفک پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔
ذرائع کے مطابق متعدد علاقوں میں یہ قبضے وقتی نہیں بلکہ باقاعدہ \\\"منتھلی\\\" سسٹم کے تحت جاری ہیں۔ دکانداروں اور ریڑھی بانوں سے باقاعدہ ماہانہ رقم وصول کی جاتی ہے ، جسکے عوض انہیں کارروائی سے استثنیٰ حاصل رہتا ہے ۔ بعض افسر اور اہلکار مبینہ طور پر ان منتھلیوں سے مالی مفاد حاصل کر کے تجاوزات کے فروغ میں حصہ دار بن چکے ہیں جبکہ عوام روزانہ ٹریفک جام، شور شرابے اور حادثات کے خطرات بھگت رہے ہیں۔ سمندری روڈ اور جڑانوالہ روڈ پر بعض مقامات پر صورتحال اتنی سنگین ہوچکی ہے کہ ریڑھیوں کے ساتھ ساتھ خالی کریٹوں اور پھلوں کے ٹوکرے سڑک پر رکھ دیئے جاتے ہیں، جس سے گاڑیوں کی آمدورفت شدید متاثر ہوتی ہے ۔ خواتین، بچے اور بزرگ افراد کو پیدل گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے جبکہ ٹریفک پولیس کی موجودگی کے باوجود کوئی مؤثر کارروائی نظر نہیں آتی۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد، سی ٹی او اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ایڈمنسٹریٹر سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔ ا نہوں نے کہاانتظامیہ کو چاہیے کہ ریڑھی بانوں کیلئے مخصوص پوائنٹس بنائے جائیں، منتھلی لینے والے اہلکاروں کیخلاف سخت کارروائی کی جائے اور مرکزی شاہراہوں کو عوامی آمدورفت کیلئے فوری طور پر کلیئر کرایا جائے ۔