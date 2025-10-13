سرکاری ہسپتالوں کی کینٹینز پر من مانے نرخ ، ناجائز منافع خوری پر شہریوں سے جھگڑے معمول
الائیڈ ہسپتال ون، ٹو، ایف آئی سی، فیصل آباد ٹیچنگ ہسپتال و دیگر علاجگاہوں میں انتظامیہ کی ملی بھگت سے کھانے پینے کی اشیا پر قیمت درج ہونے کے باوجود منہ مانگے دام وصول،نوٹس کامطالبہ
فیصل آباد(بلال احمد سے )سرکاری ہسپتالوں کی کینٹینزلوٹ مار کا گڑھ بن گئیں۔ انتظامیہ کی ملی بھگت اور ناقص سرویلنس پرپانی، بسکٹ، جوس و دیگر کھانے پینے کی اشیا پر قیمت درج ہونے کے باوجود من مانے دام وصول کرنے کا سلسلہ جاری، ناجائز منافع خوری پرکینٹین مالکان کے شہریوں سے جھگڑے بھی معمول بن گئے ۔شہر تمام بڑے سرکاری ہسپتالوں میں کینٹینزمریضوں اور تیمارداروں کیلئے سہولت کے بجائے اذیت کا مرکز بن گئیں۔ ناقص نگرانی، انتظامیہ کی چشم پوشی اور کینٹین مالکان کی من مانیوں سے الائیڈ ہسپتال ون، الائیڈ ٹو، ایف آئی سی، فیصل آباد ٹیچنگ ہسپتال ودیگر بڑی سرکاری علاجگاہوں میں روزانہ ہزاروں افراد سے پانی، بسکٹ، جوس، چائے ، چاول، بریانی، چپس و دیگر کھانے پینے کی اشیاپر اوورچارجنگ معمول بن چکی ہے۔
جبکہ بیشتر کینٹینز پر اصل برانڈز کی بجائے اُنکے نام سے ملتی جلتی غیر معیاری مصنوعات اصل سے بھی زائد قیمت پر بیچی جا رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق متعدد کینٹین مالکان ہسپتال انتظامیہ کو باقاعدہ حصہ دیتے ہیں تاکہ اُن کیخلاف کارروائی نہ کی جائے ۔ شہریوں کی بارہا شکایات کے باوجود جرمانہ اور نہ ہی لائسنس معطل کیے جاتے ہیں۔ صورتحال اتنی بگڑ چکی ہے کہ قیمت کے تنازع پر تیمارداروں اور کینٹین مالکان میں جھگڑے روزمرہ کا معمول بن گیا ہے ۔ شہریوں نے ڈی سی ، سیکرٹری ہیلتھ اور فوڈ اتھارٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ ہسپتالوں کی کینٹینزپر منافع خوری، جعلی مصنوعات کی فروخت اور انتظامی غفلت کانوٹس لیکرسخت کارروائی کی جائے ۔