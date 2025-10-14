طاقت کا استعمال کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا:محبوب الزماں
مذہبی جماعت کے کارکنوں پر کی مذمت،ریاست ماں کا کردار ادا کرےقومی ترجیحات پر قومی ڈائیلاگ ہی بحرانوں کا حل :میاں طاہر و دیگر کا ردعمل
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)جماعت اسلامی فیصل آباد کے رہنماؤں پروفیسر محبوب الزماں بٹ، میاں انوار الحق ، میاں طاہر ایوب اور شیخ افضال شاہین نے مریدکے میں مذہبی جماعت کے کارکنوں پر تشدد، شیلنگ اور فائرنگ کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ احتجاج ہر پاکستانی کا حق ہے ، ریاست کو ماں کا کردار ادا کرتے ہوئے معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہیے ، طاقت کا استعمال کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔انہوں نے کہا کہ طاقت کے ذریعے عوامی جذبات کو دبایا نہیں جا سکتا، کارکنوں پر شیلنگ اور فائرنگ کے ساتھ گرفتاریاں کرکے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی گئیں، سعد رضوی کو بھی ضد اور ہٹ دھرمی چھوڑ کر مسائل کا سیاسی حل نکالنا چاہیے ، قومی ترجیحات پر قومی ڈائیلاگ ہی بحرانوں کا حل ہے ، جبکہ سیاسی، جمہوری اور پارلیمانی قیادت کو ریاستی اداروں کے سہارے تلاش نہیں کرنے چاہئیں۔رہنماؤں نے کہا کہ ان بدترین حالات کی مکمل ذمہ داری سیاسی قیادت پر عائد ہوتی ہے ۔ بے یقینی اور سیاسی عدم استحکام کی فضا ختم کرنا ناگزیر ہے ۔ احتجاجی سیاست سے انسانی المیے جنم لے رہے ہیں مگر وفاقی و صوبائی حکومتوں کی ہٹ دھرمی امن کے قیام اور راستوں کی بندش کے خاتمے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے ۔انہوں نے زور دیا کہ وفاقی و صوبائی حکومتیں ضد، انا اور ہر قسم کی ہٹ دھرمی سے بالاتر ہوکر اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کریں۔ پاکستان کے عوام امن، سیاسی استحکام اور اپنے معاشی مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ حکمرانوں کی مفاداتی نورا کشتی عوام کیلئے وبالِ جان بن چکی ہے ۔