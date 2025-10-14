صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گاڑی تیز رفتاری سے چلانے پر ڈرائیور گرفتار

  • فیصل آباد
گاڑی تیز رفتاری سے چلانے پر ڈرائیور گرفتار

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)گاڑی پر کرتب دکھانا شہری کو مہنگا پڑ گیا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقہ ایڈن روڈ پر سعد نامی نوجوان گاڑی کو انتہائی تیز رفتاری سے چلاتے ہوئے کرتب دکھا کر اپنی اور دوسروں کی جان خطرے میں ڈالنے کا سبب بن رہا تھا کہ پولیس نے اسے قابو کرلیا۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔

