نامعلوم چور گھر کے باہر سے بجلی کے دو میٹر لے اڑے
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)نامعلوم چور گھر کے باہر سے بجلی کے دو میٹر لے اڑے ۔تفصیلات کے مطابق تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقہ گلستان کالونی میں محمد شفیق کے گھرکے باہر سے نامعلوم چور رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تار کاٹ کر بجلی کے دو میٹر چوری کرکے لے گیا ،پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
