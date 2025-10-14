نصرت فتح علی کے 77ویں یومِ پیدائش پر تقریب کا انعقاد
ڈائریکٹر پنجاب کونسل آف آرٹس فیصلآباد نے افسران و سٹاف کے ہمراہ کیک کاٹا استاد نصرت فتح علی خان کا فن آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے :مقررین
فیصلآباد(خصوصی رپورٹر)عظیم قوال استاد نصرت فتح علی خان کے 77ویں یومِ پیدائش پر پنجاب کونسل آف آرٹس میں تقریب، کیک کاٹا گیا۔تفصیلات کے مطابق فنِ قوالی کو دنیا بھر میں متعارف کرانے والے عظیم قوال استاد نصرت فتح علی خان (مرحوم)کے 77ویں یومِ پیدائش کے موقع پر پنجاب کونسل آف آرٹس فیصلآباد ڈویژن میں خصوصی تقریب منعقد ہوئی، جس میں ان کے فن کو خراجِ عقیدت پیش کیا گیا۔ ڈائریکٹر پنجاب کونسل آف آرٹس فیصلآباد مقبول احمد نے دیگر افسران و سٹاف کے ہمراہ کیک کاٹا اور موسیقی کے فروغ کیلئے استاد نصرت فتح علی خان کی خدمات کو سراہا۔اس موقع پر مقررین نے کہا کہ استاد نصرت فتح علی خان نے اپنے منفرد انداز اور بے مثال آواز سے قوالی کو بین الاقوامی سطح پر روشناس کروایا۔ ان کی بدولت فنِ موسیقی میں پاکستان کا نام پوری دنیا میں بلند ہوا۔ ان کا فن آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے ، اور انہوں نے آئندہ نسلوں کیلئے قوالی کی جدید طرز متعارف کروائی۔ فنِ موسیقی کی تاریخ میں استاد نصرت فتح علی خان کا نام سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔