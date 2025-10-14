کباڑ خانے سے سامان چوری
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)نامعلوم چور کباڑ خانے سے بھاری مقدار میں سامان لے اڑا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقہ بھائی والا روڈ پر اعظم علی کے کباڑ خانے میں نامعلوم چور تالے توڑ کر داخل ہوا اور 35 کلو تانبا، وزن کنڈا، موٹریں اور دیگر سامان چوری کرکے لے گیا ،پولیس نے مقدمہ درج کرلیاہے ۔
