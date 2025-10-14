افغان اشتعال انگیزی قابل مذمت :عبد الرشید حجازی ، خالد محمود
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)ناظمِ اعلیٰ مرکزی جمعیتِ اہلِ حدیث پاکستان علامہ عبد الرشید حجازی اور خالد محمود اعظم آبادی نے کہا ہے کہ افغانستان کی اشتعال انگیزی شدید قابل مذمت ہے ، دو سو سے زائد خوارج کی ہلاکت افواجِ پاکستان کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے ،وطنِ عزیز کو امن و امان اور سلامتی کا گہوارہ بنانے کیلئے ہم ہمیشہ اپنا مثبت و تعمیری کردار ادا کرتے رہیں گے ۔اپنے بیان میں انہوں نے افغانستان کے حملوں میں پاک فوج کے 23 جوانوں کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہپاکستان پر افغان حملے احسان فراموشی کی بدترین مثال ہیں، ایک عرصے سے پاکستان نے لاکھوں افغان مہاجرین کو تحفظ، رہنے کے لیے مکان، کھانے کے لیے روٹی اور روزگار مہیا کیا، آج وہی لوگ پاکستان پر حملے ، دہشتگردی اور دہشتگردوں کی سہولت کاری جیسے سنگین جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں ،افغان وزیرِ خارجہ سن لیں ہم سویت یونین نہیں، نہ امریکہ اور نیٹو،ہم پاکستان ہیں۔ اگر کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم اس کی آنکھیں نوچ لیں گے ۔انہوں نے کہا کہ مرکزی جمعیتِ اہلِ حدیث پاکستان حکومتِ پاکستان اور پاک فوج سے مطالبہ کرتی ہے کہ بارڈر پار سے آنے والے دہشتگرد ہوں یا پھر اندرونی و بیرونی خوارج جو پاک فوج پر حملہ کریں یا ملکی تنصیبات کو تباہ کریں ،ایسے فتنوں کا خاتمہ وقت کی ضرورت ہے ۔ پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ۔ فتنہ خوارج اور ان کے پشت پناہوں کو سرِ عام تختہ دار پر لٹکایا جائے تاکہ پاکستان امن و امان کا گہوارہ بن سکے ۔