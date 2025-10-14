صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروش گرفتار، چرس برآمد

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)منشیات کی سپلائی دینے جاتا ملزم پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ رضا آباد کے علاقہ سلیمی چوک کے قریب پولیس نے ناکہ بندی کے دوران مخبر کی اطلاع پر عرفان نامی شخص کو روکا جس کی تلاشی لینے پر آدھا کلو سے زائد چرس برآمد ہوئی جو کہ ملزم سپلائی دینے کے لیے لیجا رہا تھا پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

