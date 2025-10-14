صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)غیر لائسنس یافتہ اسلحہ برآمد ہونے پر ملزم کو حوالات کی سیر کرنا پڑ گئی۔تفصیلات کے مطابق تھانہ ساہیانوالہ کے علاقہ 23 ج ب کے قریب پولیس نے مشکوک شخص کو روکا جس کی تلاشی لینے پر پستول برآمد ہوا جو کہ چھان بین کے دوران غیر لائسنس یافتہ نکلا پولیس نے ملزم اسامہ کو حراست میں لیکر مقدمہ درج کرلیا۔

